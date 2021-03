Uomini e Donne, anticipazioni oggi 1 marzo

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, lunedì 1 marzo 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, lunedì 1 marzo 2021, dalle ore 14,45 su Canale 5.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Durante la puntata di oggi – 1 marzo – verrà dato spazio al Trono Classico e ai nuovi tronisti Massimiliano, Samantha e Giacomo. Quest’ultimo è uscito con la prima corteggiatrice, Vanessa, ma non sembra averlo colpito molto. La ragazza infatti ha ammesso di essere interessata soprattutto a Massimiliano Mollicone, mentre lo stesso Giacomo è stato catturato da Roberta di Padua del Trono Over.

Roberta è inoltre protagonista di queste puntate, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, per quello che sta succedendo con Riccardo Guarnieri. L’uomo è accusato di essere poco passionale e di non dimostrare quello che prova nei confronti della dama. In questa settimana potrebbe esserci il definitivo addio dei due al programma. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

