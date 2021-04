Uomini e Donne, anticipazioni oggi 1 aprile

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, giovedì 1 aprile 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, giovedì 1 aprile 2021, dalle ore 14,45 su Canale 5.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Gemma Galgani potrebbe tornare ad essere protagonista anche nella nuova puntata di Uomini e Donne. La dama di Torino, dopo aver discusso duramente con Tina Cipollari, ha scelto di chiudere il rapporto con Domenico non avendo interesse nei suoi confronti. Una decisione che ha scatenato la dura reazione di Tina Cipollari che ha accusato la dama di Torino di aver preso in giro Domenico sin dall’inizio. La dama, dunque, continua a non trovare pace in amore, ma non perde le speranze di trovare finalmente il suo principe azzurro. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, infatti, la dama avrebbe deciso di conoscere anche un altro cavaliere del parterre ovvero Roberto… Nel corso della puntata di oggi di Uomini e donne potrebbe esserci spazio anche per il trono classico. Al centro dello studio potrebbero esserci Massimiliano Mollicone e Giacomo Czerny. Entrambi i tronisti si stanno concentrando sulle rispettive corteggiatrici. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

