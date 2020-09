Uomini e Donne, anticipazioni oggi 9 settembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 9 settembre 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 9 settembre 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Torna oggi protagonista Gemma Galgani, dopo che aveva dominato la prima puntata di questa nuova edizione per il suo lifting. Dopo la rottura con il giovane Nicola, la dama torinese ha un nuovo spasimante. Nella puntata odierna vedremo l’esterna di Gemma con il cavaliere, realizzata all’esterno dagli studi Elios di Roma, nel parcheggio.

Si tratta di un signore vicentino di 62 anni che somiglia moltissimo a Lorenzo Lamas negli anni Novanta. Gemma rimarrà molto colpita, trovandolo un tipo piuttosto giovanile. Il parterre in studio poi si scaglierà contro il 26enne Nicola Vivarelli perché secondo loro non è davvero interessato alla dama piemontese, ma vuole approfittare di lei solo per un po’ di popolarità.

Spazio poi, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, ad Armando Incarnato. L’uomo ha chiesto il numero di cellulare ad una dama, lei ha accettato a darglielo, ma alla fine i due non sono usciti insieme perché la donna preferiva rimanere in compagnia delle amiche quella sera. Seguirà un’accesa discussione in studio. Intanto molti fan si chiedono che fine abbiano fatto Ida Platano e Riccardo Guarnieri, assenti in queste prime puntate del programma. Uomini e Donne vi aspetta oggi pomeriggio, 9 settembre 2020, dalle ore 14:45 con una nuova puntata su Canale 5.

