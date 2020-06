Uomini e Donne, anticipazioni oggi 8 giugno

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 8 giugno 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. La trasmissione nelle scorse settimane, a causa dell’emergenza Coronavirus, aveva testato una formula “a distanza” che poco aveva convinto i fan. Dal 4 maggio 2020, si è tornati in studio anche se senza la presenza del pubblico e nel rispetto delle distanze. Ci sarà il Trono Classico o quello Over? Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 8 giugno 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Quella in onda oggi pomeriggio sarà una puntata importante per Uomini e Donne perché finalmente Giovanna sceglierà. Questa sarà la penultima puntata del dating show di Maria De Filippi. Il 9 giugno sarà l’ultima puntata dopodiché il programma andrà in pausa estiva. Anche per questo motivo, quest’oggi sarà una puntata ricca di avvenimenti, a partire dalla scelta di Giovanna Abate: chi deciderà di avere al suo fianco tra Sammy Hassan e Davide Basolo? Secondo le anticipazioni che circolano già in rete, Giovanna potrebbe puntare proprio su Sammy, nonostante le liti e le incomprensioni. Ma a spiazzare tutti sarà proprio la risposta di lui. Cosa succederà?

ATTENZIONE, ALLERTA SPOILER.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, Sammy risponderà “si” a Giovanna. Anche se nelle precedenti puntate aveva sottolineato di non essere sicuro di voler iniziare una storia con la tronista romana, giunto alla fatidica scelta Sammy invece potrebbe cambiare idea. Come reagirà Davide? Uomini e Donne vi aspetta oggi pomeriggio, 5 giugno 2020, dalle ore 14:45 con una nuova puntata su Canale 5.

