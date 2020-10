Uomini e Donne, anticipazioni oggi 7 ottobre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 7 ottobre 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 7 ottobre 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni di oggi pomeriggio, in questa puntata sarà assoluta protagonista Gemma Galgani. La dama ha organizzato una sorpresa per Paolo. Ha infatti riempito il camerino del cavaliere di palloncini: un modo per chiedergli ufficialmente di riprovarci e ricominciare. Paolo gradirà il gesto, ma rimarrà sulle sue posizioni, ribadendo che ha intenzione di non portare avanti la loro frequentazione. Gemma non la prenderà bene e scoppierà a piangere. I colpi di scena non finiscono qui. Entrerà infatti in gioco, nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Biagio, che ha da poco chiuso con Aurora.

Il cavaliere sta frequentando, oltre a Gemma, anche un’altra signora, Maria. La famosa dama torinese, dopo il buco nell’acqua ottenuto con Paolo, si dimostrerà molto interessata a Biagio. Sarà lui la nuova fiamma di Gemma? Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

