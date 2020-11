Uomini e Donne, anticipazioni oggi 5 novembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 5 novembre 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 5 novembre 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Nella puntata che va in onda oggi pomeriggio sarà nuovamente protagonista Gemma Galgani. La dama racconterà di essere nuovamente uscita con Mario, provocando i commenti stizziti di Tina Cipollari. Spazio poi a Davide Donadei, reduce dalle esterne con Chiara, Beatrice e la new entry Rossana. In particolare con quest’ultima c’è stato un bacio appassionato, e le altre due corteggiatrici sono rimaste molto amareggiate.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, si tornerà a parlare ancora una volta del triangolo amoroso che vede coinvolti Michele e le due dame Serena e Roberta. In particolare Serena farà ascoltare un messaggio vocale alla redazione nel quale l’uomo parla malissimo delle sue pretendenti, tra cui anche Roberta Di Padua. La dama, molto legata al suo cavaliere, ci rimarrà malissimo. Ma d’altronde già da giorni si lamenta perché l’uomo non le dà le attenzioni che vorrebbe. Nel corso della puntata arriveranno ben quattro persone per conoscere Roberta, ma la donna li allontanerà dicendo di essere interessata a conoscere solo Michele. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

Potrebbero interessarti Ascolti tv mercoledì 4 novembre: Ulisse, All Together Now, The Great Wall Funerali Gigi Proietti streaming e diretta tv: dove vederli live Vittorio Sgarbi si addormenta in diretta tv durante lo speciale elezioni americane