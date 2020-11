Uomini e Donne, anticipazioni oggi 4 novembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 4 novembre 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 4 novembre 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Nella puntata che va in onda oggi pomeriggio, protagonisti sono Roberta Di Padua e Michele Dentice. Al termine della scorsa puntata tra i due c’era stata una violenta lite, con la dama che aveva addirittura lasciato lo studio. Oggi assisteremo a un video di confronto tra Roberta e Michele che proveranno a chiarirsi. La donna, visibilmente tesa, sarà sull’orlo di una crisi di pianto. In studio i due continueranno a confrontarsi ma senza trovare un accordo.

Roberta d’altronde è molto presa da lui, ma lo vorrebbe più presente nella sua vita. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, inoltre, Serena, dopo essere uscita con Michele e averlo baciato, scoprirà di essere stata solo la sua ruota di scorta. L’uomo infatti aveva già chiesto a Giulia di uscire. Si tratta di una bellissima ragazza giunta in trasmissione solo per conoscerlo. Giulia però ha rifiutato l’invito, e così Michele ha rimediato virando su Serena. Quest’ultima sarà dunque molto amareggiata. Si parlerà poi di Gianluca De Matteis che, in esterna, ha baciato Gabriella. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

