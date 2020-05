Uomini e Donne, anticipazioni oggi 28 maggio

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 28 maggio 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. La trasmissione nelle scorse settimane, a causa dell’emergenza Coronavirus, aveva testato una formula “a distanza” che poco aveva convinto i fan. Dal 4 maggio 2020, si è tornati in studio anche se senza la presenza del pubblico e nel rispetto delle distanze. Ci sarà il Trono Classico o quello Over? Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 28 maggio 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Nella puntata che va in onda questo pomeriggio, 28 maggio 2020, a Uomini e Donne avremo una Giovanna piuttosto confusa. Vedremo Sammy e l’Alchimista schierati per Giovanna, che si è ritrovata per la prima volta tutti e due i suoi corteggiatori in studio, entrambi nello stesso momento. Questa puntata sarà dunque incentrata sulla giovane tronista, indecisa su quale scelta prendere. Nella puntata di ieri, abbiamo visto il giovane Alchimista svelare la sua vera identità lasciando tutti a bocca aperta. Quest’oggi invece vedremo arrivare anche Sammy, inutile dire che tra i due voleranno scintille. “Mi sono vestito da becchino perché sapevo che mi sarei seduto vicino a te”, l’ha provocato infatti l’Alchimista.

Ma non saranno gli unici a contendersi l’interesse di Giovanna: vedremo intervenire anche Alessandro, che già da due settimane ha un conto in sospeso con Sammy. Chi riuscirà a far breccia nel cuore di Giovanna? Uomini e donne vi aspetta questo pomeriggio, 28 maggio 2020, con una nuova puntata su Canale 5, dalle ore 14:45.

