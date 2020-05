Uomini e Donne, anticipazioni oggi 25 maggio

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 25 maggio 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. La trasmissione nelle scorse settimane, a causa dell’emergenza Coronavirus, aveva testato una formula “a distanza” che poco aveva convinto i fan. Dal 4 maggio 2020, si è tornati in studio anche se senza la presenza del pubblico e nel rispetto delle distanze. Ci sarà il Trono Classico o quello Over? Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 25 maggio 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni di Witty Tv, questo pomeriggio non mancheranno le polemiche a Uomini e Donne. Il programma è vicino alla conclusione per questa stagione televisiva, quindi i nodi vengono al pettine. Pare che il termine però slitterà di un’altra settimana o poco più, causa alti ascolti per la De Filippi. Quest’oggi si torna a parlare di Gemma Galgani, di nuovo in studio. Dopo l’arrivo di tre corteggiatrici per Sirius, la volontà di Sirius potrebbe vacillare: sarà ancora intenzionato a corteggiare soltanto Gemma?

Ma non si parlerà soltanto di Gemma. Quest’oggi spazio anche a Veronica Ursida, finita nuovamente nel mirino di Armando Incarnato e di Roberta di Padua, a causa di quello che è successo con Giovanni. Ma Veronica è pronta a tornare sulla piazza, così come Valentina Autiero, che aveva provato a lanciare l’amo con Sirius beccandosi però un due di picche.

