Uomini e Donne, anticipazioni oggi 23 ottobre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 23 ottobre 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 23 ottobre 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni di oggi pomeriggio, in questa puntata si parlerà del tronista Davide Donadei. Dopo aver ricevuto dei messaggi molto forti da Chiara, ha deciso di fare l’esterna con lei, rinunciando ad uscire con Beatrice, che ci rimarrà molto male. Spazio poi all’altro giovane tronista, Gianluca De Matteis. Il ragazzo è in camerino con Gabriella: i due si scambieranno un bacio a stampo. Infine si parlerà di Sophie, che ha fatto l’esterna con Nino. La ragazza sembra trovarsi sempre meglio con lui, ma la giovane tronista non è contenta che i suoi corteggiatori escano tra di loro e si divertano perché, alla fine ne dovrà scegliere uno. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

