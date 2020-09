Uomini e Donne, anticipazioni oggi 22 settembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 22 settembre 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 22 settembre 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Cosa succede nella puntata di oggi? Al centro della bufera ci sarà Armando Incarnato, per via del suo interessamento per la 25enne Lucrezia. La ragazza piace anche al tronista Gianluca: i due infatti hanno realizzato un’esterna e si sono sentiti più volte in settimana. Indecisa, Lucrezia affermerà di voler continuare a frequentare entrambi. Gianluca a quel punto le darà un ultimatum: entro sette giorni dovrà decidere chi vuole conoscere, perché non può continuare a tenere il piede in due scarpe. Il pubblico in studio criticherà Armando, dicendo che per lui Lucrezia è una ragazzina, e dovrebbe piuttosto concentrarsi sulle donne del Trono Over.

Intanto, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, Jessica e Davide hanno realizzato una bellissima esterna. Tra i due sembra proprio stia nascendo qualcosa. In studio balleranno insieme. Selene abbandona momentaneamente lo studio dopo aspre critiche ricevute. Intanto il bel Nicola Vivarelli pare sia interessato a lei, e che Selene ricambi. Sirius ha quindi deciso di abbandonare le dame del Trono Over e puntare sulle sue coetanee? Segue dibattito. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

