Uomini e Donne, anticipazioni oggi 22 maggio

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 22 maggio 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. La trasmissione nelle scorse settimane, a causa dell’emergenza Coronavirus, aveva testato una formula “a distanza” che poco aveva convinto i fan. Dal 4 maggio 2020, si è tornati in studio anche se senza la presenza del pubblico e nel rispetto delle distanze. Ci sarà il Trono Classico o quello Over? Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 22 maggio 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Nella puntata che va in onda questo pomeriggio, in studio sarà presente Giovanna e con lei anche l’Alchimista, che scenderà le scalinate della De Filippi con il volto coperto da una benda. Giovanna però sembra aver visto finalmente il volto del suo corteggiatore misterioso, ma il pubblico dovrà aspettare. In più c’è una novità: Giovanna ha dichiarato che l’arrivo dell’Alchimista ha cambiato un po’ il suo modo di vedersi all’interno del programma, anche se ad oggi non ha ancora una scelta, ma a questo punto potrebbe scegliere entro l’ultima puntata, a giugno? Oppure se ne parlerà a settembre? Giovanna è uscita in esterna dove l’Alchimista si è mostrato senza maschere.

In questa puntata di Uomini e Donne si parlerà anche di Enzo e Pamela, il cavaliere ha ricontattato la redazione dopo la precedente puntata e ha accettato il confronto con la dama. Pamela si è presentata in studio decisamente corrucciata, per cui l’incontro non promette nulla di buono. Riusciranno a fare pace?

Ci saranno altre tre donne per Sirius (Nicola Vivarelli): si tratta di tre ragazze giovani, una di queste ha 23 anni o almeno è quanto dichiara. Tina infatti lancerà la battuta, dicendo che la ragazza è forse un po’ troppo piccola per lui. Il giovane cavaliere però non mostrerà grande interesse, alla seconda delle tre ragazze però dice invece che dovrebbe uscire con almeno una di loro per capire se il suo interesse per Gemma è sincero. Come la prenderà la dama torinese?

Uomini e Donne vi aspetta oggi pomeriggio, 22 maggio 2020, dalle ore 14:45 con una nuova puntata su Canale 5.

Potrebbero interessarti Amici Speciali: quante puntate e quando finisce Blocco 181, la serie tv di Salmo in collaborazione con Sky: il trailer Stasera in tv venerdì 22 maggio 2020, programmi e film: Felicita Impastato, Amici speciali, Propaganda Live