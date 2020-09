Uomini e Donne, anticipazioni oggi 21 settembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 21 settembre 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 21 settembre 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Cosa succede nella puntata di oggi? Si prevedono grossi colpi di scena, favoriti anche dal fatto che con questa nuova formula Trono Classico e Over sono stati accorpati. Jessica Antonini ha già fatto la sua scelta. La tronista ha optato per Davide, il corteggiatore che molti hanno accostato a Can Yaman, l’attore di DayDreamer. Non poteva poi mancare Gemma Galgani. La dama riceverà una notizia inaspettata. Al centro dello studio, Gemma scoprirà che il cavaliere Paolo, arrivata per conoscerla, annuncerà la volontà di non continuare la sua conoscenza. La dama torinese litigherà come di consueto con Tina Cipollari.

Come se non bastasse, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, ci sarà spazio anche per Armando Incarnato, che avrà un’accesa lite con Simone. Quest’ultimo avrebbe ascoltato una telefonata tra Paolo (corteggiatore di Gemma) e suo figlio, in cui il cavaliere ammetterebbe di stare nel programma solo per visibilità. Simone però, invece di attaccare Paolo, inizierà una discussione con Armando che lo accuserà di essere troppo impiccione negli affari degli altri e di farsi i fatti suoi. Sembrerebbe che la discussione sia stata così forte che i due cavalieri siano quasi arrivati alle mani. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

Potrebbero interessarti Risultati elezioni regionali e referendum streaming e diretta tv: dove vederli Quarta Repubblica – Speciale al voto: ospiti e anticipazioni Fausto Leali shock al GF Vip: la frase razzista rivolta al fratello di Balotelli