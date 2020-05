Uomini e Donne, anticipazioni oggi 19 maggio

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi che durante le scorse settimane, a causa dell’emergenza Coronavirus, aveva testato una formula “a distanza” che poco aveva convinto i fan. Dal 4 maggio 2020, si è tornati in studio anche se senza la presenza del pubblico e nel rispetto delle distanze. Ci sarà il Trono Classico o quello Over? Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 19 maggio 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Continuano le peripezie del Trono Over anche oggi pomeriggio. Nella puntata di martedì 19 maggio, a Uomini e Donne proseguirà l’accesa discussione già iniziata nel corso della puntata di ieri, e che ha visto come grande protagonista Valentina. Tra lei e Gemma, infatti, ci sarà un violento scambio di battute, con Valentina che scoppierà in lacrime.

Anche Gemma alla fine si metterà a piangere, mentre – colpo di scena – il giovane Sirius abbandonerà lo studio. Nel corso della puntata, Roberta conoscerà alcuni corteggiatori che sono venuti in trasmissione proprio per conoscerla. Intanto tra Veronica e Giovanni le cose non vanno per il meglio. La ragazza infatti non si è presentata ad un appuntamento con lui. Gianni Sperti commenterà l’accaduto con sarcasmo.

A quel punto, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, Veronica e Giovanni si confronteranno e avranno una nuova discussione con Roberta. Infine vedremo Valentina ed Angelo al centro dello studio, con quest’ultimo che farà una precisa richiesta a Valentina. Uomini e Donne vi aspetta oggi pomeriggio dalle ore 14:45 con una nuova puntata dedicata al Trono Over su Canale 5.

