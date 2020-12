Uomini e Donne, anticipazioni oggi 18 dicembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 18 dicembre 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 18 dicembre 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni di oggi pomeriggio, non mancheranno i colpi di scena. Si tratta d’altronde dell’ultima puntata prima della sosta natalizia. Il programma di Maria De Filippi da lunedì 21 dicembre lascerà spazio ai classici film natalizi per tornare in onda dopo l’Epifania. Protagonista assoluto di oggi sarà Gianluca De Matteis. Il bel tronista spiazzerà tutti annunciando il voler lasciare il trono. Una puntata ampiamente dedicata al giovane romano, che evidentemente non ha trovato la donna adatta per lui.

Nonostante la presenza di Dalila con cui sembrava potesse nascere qualcosa, Gianluca, dopo aver riflettuto a lungo, ha deciso di rinunciare al suo percorso. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, il tronista farà il suo annuncio tra le lacrime, scusandosi, e affermando che non è riuscito ad innamorarsi di nessuna. Maria De Filippi lo rassicurerà spiegandogli che i sentimenti non si possono comandare. Gianluca lascerà lo studio tra le lacrime, non riuscendo a parlare, e riceverà l’applauso del pubblico per la sincerità dimostrata. Nella puntata si parlerà poi di Sophie e probabilmente anche di Gemma e Maurizio. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

Potrebbero interessarti Sanremo 2021, Fedez con Francesca Michielin tra i Big in gara. La reazione di Chiara Ferragni Sanremo 2021, Morgan pubblica i messaggi inviati ad Amadeus: “Mer*a umana, vergognatevi” Ascolti tv giovedì 17 dicembre: Sanremo Giovani, Harry Potter, Masterchef 10