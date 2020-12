Uomini e Donne, anticipazioni oggi 16 dicembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 16 dicembre 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 16 dicembre 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni di oggi pomeriggio, non mancheranno i colpi di scena. Si tratta d’altronde delle ultime puntate prima della pausa natalizia. In questa puntata si parlerà soprattutto dei tronisti. Gianluca De Matteis è in difficoltà, tanto da paventare l’ipotesi di lasciare il programma, perché nessuna delle corteggiatrici sembra interessarlo. Davide Donadei invece è sempre più vicino alla scelta. Dopo aver scartato le altre ragazze, sono rimaste in bilico Beatrice e Chiara. L’interesse nei loro confronti cresce ogni giorno di più. Al centro dello studio, Davide rivedrà le esterne fatte con le due pretendenti. Beatrice, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, ammette di essersi innamorata di lui, e Chiara ha scelto di portarlo a casa sua.

Spazio poi a Riccardo Guarnieri, che si è rimesso in gioco uscendo con la nuova dama Brunilde. Tra i due però non è scattata la scintilla. Il cavaliere allora ha iniziato a frequentare Roberta Di Padua con cui aveva avuto un flirt in passato. E proprio dal suo passato tornerà una persona speciale. Ida Platano, infatti, ha inviato un pacchetto contenente l’anello di fidanzamento che gli aveva regalato Riccardo. La scelta della Platano di farsi viva dopo il ritorno in trasmissione di Riccardo scatenerà le polemiche. Che reazione avrà Riccardo? Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

