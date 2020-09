Uomini e Donne, anticipazioni oggi 14 settembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 14 settembre 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 14 settembre 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Nella puntata di oggi pomeriggio, vedremo tornare al centro dell’attenzione Gemma Galgani e le sue lacrime, anche le storie del trono giovane però iniziano ad avere qualche scontro. Ricordate che Gemma era uscita con quello che è stato definito il sosia di Lorenzo Lamas? Anche lì, però, le cose non sono andate esattamente come previsto e, nonostante il bacio, non è scattata quella scintilla e Gemma adesso è tornata al punto di partenza.

Sirius intanto nei giorni scorsi aveva portato una rosa bianca a Gemma come simbolo di scuse e pace per i modi che aveva usato nei suoi confronti e ben intenzionato a fare la pace, mettendo da parte le polemiche. In tanti credono che il ragazzo in realtà voglia infilare il piede in due scarpe, andando da Gemma a Valentina Autiero (quest’ultima aveva espresso più volte interesse nei confronti del ragazzo e i due hanno anche ballato insieme un paio di volte). Come andrà a finire?

