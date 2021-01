Uomini e Donne, anticipazioni oggi 14 gennaio

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 14 gennaio 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 14 gennaio 2021, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni di oggi pomeriggio, per quanto riguarda il Trono Over, al centro dello studio troveremo Riccardo Guarnieri e Roberta di Padua. I due nei giorni scorsi sembravano aver chiuso definitivamente, ma adesso pare ci siano inaspettati sviluppi. Riccardo chiederà a Maria De Filippi di poter chiarire con Roberta e deciderà di riprendere la frequentazione. Proprio per convincere la donna della serietà e bontà delle sue intenzioni, Guarnieri deciderà di non conoscere altre donne e di dedicarsi unicamente a lei.

Spazio poi a Simone che annuncerà la decisione di lasciare definitivamente la trasmissione. Il cavaliere affermerà di non sentirsi più a suo agio preferendo così andare via. La puntata di oggi di Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, prosegue poi con il Trono Classico. Davide Donadei e Sophie Codegoni sono i due protagonisti che ancora devono compiere le proprie scelte. Il tronista è uscito ancora una volta con Chiara, dimostrando apertamente tutto il suo interesse per la giovane. Sophie avrà invece una brutta sorpresa: in studio arriverà infatti una segnalazione per Matteo, che qualcuno dice di aver visto in compagnia dell’ex ragazza. Infine in studio ci dovrebbero essere anche Jara Gaspari e Nicola Balestra, che dopo essersi conosciuti e innamorati al Trono Over, annunceranno l’arrivo del loro secondo figlio. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

Potrebbero interessarti Serena Bortone è positiva al Covid: ecco perché conduce da casa Oggi è un altro giorno Ascolti tv mercoledì 13 gennaio: Juventus-Genoa, Made in Italy, The Martian Made in Italy: la trama della prossima (seconda) puntata