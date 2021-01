Uomini e Donne, anticipazioni oggi 13 gennaio

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 13 gennaio 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 13 gennaio 2021, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni di oggi pomeriggio, protagonista sarà nuovamente Gemma Galgani. I fan del programma si stanno appassionando alla storia della dama con Maurizio Guerci. Dopo un inizio molto promettente, però, tra i due sembrano esserci molte incomprensioni. Tina Cipollari d’altronde le aveva previste da tempo: secondo l’opinionista, infatti, il cavaliere non è veramente interessato a Gemma.

Spazio poi, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, ad Armando Incarnato. Non mancano i problemi nella sua frequentazione con Brunilde, tanto che l’uomo sembra intenzionato a chiudere e voltare pagina. Armando si dedicherà quindi unicamente a Lucrezia Comanducci. Nel corso della puntata si potrebbe parlare anche di Michele Dentice, alla ricerca dell’amore dopo la frequentazione con Roberta Di Padua. Infine, per quanto riguarda il Trono Classico, siamo ancora in attesa di conoscere la scelta di Davide Donadei. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

