Uomini e Donne, anticipazioni oggi 12 gennaio

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 12 gennaio 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 12 gennaio 2021, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni di oggi pomeriggio, non mancheranno i colpi di scena. Si parlerà di Sabina, che nella puntata di ieri ha avuto il confronto con Biagio, e che oggi se la vedrà con Gemma Galgani. Spazio poi ad Armando Incarnato, la cui frequentazione con Lucrezia Comanducci ha subito una battuta d’arresto. Il cavaliere infatti sta uscendo anche con Brunilde. Lucrezia non ha nascosto il proprio malcontento, perché avrebbe preferito una conoscenza in esclusiva.

Si parlerà poi, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, di Davide Donadei, ancora pieno di dubbi e in attesa di compiere la sua scelta finale. Sempre per il Trono Classico, spazio a Sophie Codegoni con i suoi tre corteggiatori ovvero Matteo, che è stato perdonato dopo la lite dell’ultima puntata, Giorgio con cui il feeling cresce sempre di più e Antonio che, dopo aver annunciato l’addio, è tornato sui suoi passi. Antonio ha già ammesso di essersi innamorato di Sophie la quale, però, sembra avere una preferenza per Matteo e per Giorgio. Sarà davvero così? Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

