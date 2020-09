Uomini e Donne, anticipazioni oggi 11 settembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 11 settembre 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 11 settembre 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Questo pomeriggio torna l’appuntamento con Uomini e Donne. Protagonista della puntata è Armando Incarnato, il quale aveva dimostrato grande approvazione all’idea di unire trono Classico e trono Over in un’unica sessione, anche perché amando le donne e avendo l’opportunità di sbirciare anche verso il cast più giovane, perché non farlo? Armando potrebbe avere l’occhio lungo e sbirciare tra le corteggiatrici di Davide e Gianluca, i nuovi tronisti, anche se l’età media per destare il suo interesse è di trent’anni. Ma, secondo le anticipazioni, pare che Armando si beccherà un due di picche e che verrà umiliato. A raccontarlo sarà proprio lui durante la puntata di questo pomeriggio: aveva dato il suo numero a una tale Claudia, la quale aveva accettato di buon grado per poi ignorarlo. Quando poi era stato Armando a proporle di uscire, lei ha declinato preferendo trascorrere il suo tempo con le amiche.

Da qui, Armando coglierà la palla al balzo per buttare veleno su altre donne che fanno parte del programma della De Filippi mettendo in discussione la loro serietà (è convinto che alcune di loro siano lì solo per fare bella presenza e non per conoscere un uomo con il quale avere una sana storia d’amore). Le sue frecciatine troveranno terreno fertile scatenando un’altra polemica in studio. Uomini e Donne vi aspetta questo pomeriggio, venerdì 11 settembre, dalle ore 14:45 su Canale 5.

