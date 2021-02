Uomini e Donne, anticipazioni oggi 1 febbraio

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 1 febbraio 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, lunedì 1 febbraio 2021, dalle ore 14,45 su Canale 5.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni di oggi pomeriggio, protagonista indiscussa della puntata sarà, ancora una volta, Gemma Galgani. Dopo l’interruzione della sua conoscenza con Maurizio Guerci, la dama torinese adesso è pronta ad accettare nuove frequentazioni. Ma le “sorprese” non sono affatto finite qui. Da quanto si apprende, sembrerebbe che, nella puntata di oggi, arriverà un nuovo Maurizio alla corte della Galgani. Che, per tentare di conquistarla, le leggerà una poesia in studio. Risultato? Gemma accetterà di tenerlo. E Tina, da quanto si legge, resterà completamente senza parole.

Ma non finisce qui: durante la puntata di oggi di Uomini e Donne la dama torinese prenderà anche una drastica decisione su uno dei suoi pretendenti. Secondo le anticipazioni, la Galgani deciderà di eliminare definitivamente, interrompendo quindi la sua conoscenze, Gianluca. Il motivo? Sembrerebbe che, durante una delle loro telefonate, il cavaliere siciliano abbia detto a Gemma di essere solita a conoscere persone sbagliate per fare di tutto per rimanere in trasmissione ed essere al centro dello studio. Un grandissimo colpo basso per la dama torinese… Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

