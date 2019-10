Uomini e Donne anticipazioni oggi 7 ottobre | Trono classico o over?

Uomini e Donne torna oggi, lunedì 7 ottobre 2019, con una nuova puntata: sono in tanti gli appassionati alla ricerca delle anticipazioni e che si chiedono innanzitutto se si parlerà del trono Classico o di quello Over.

Oggi pomeriggio, nel primo appuntamento di questa settimana, sarà protagonista il Trono Over del dating-show condotto da Maria De Filippi e anche sui social di Witty TV, la puntata di oggi vedrà protagonisti soprattutto la dama più amata, Gemma Galgani, che ci regalerà diversi momenti di trash e puro divertimento. Cosa succederà dopo la discussione con Jeanne Pierre?

Come di consueto, il programma di Maria De Filippi va in onda dalle ore 14:45 fino alle 16:00 circa. Di seguito, le anticipazioni della puntata in onda questo pomeriggio, 7 ottobre 2019, su Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni puntata del 7 ottobre 2019, cosa succede

Nella puntata di oggi torna quindi l’appuntamento con il Trono Over, il primo di questa nuova settimana. In studio la dama torinese Gemma Galgani. Maria De Filippi farà vedere una clip in cui la donna piange disperata all’interno del suo camerino dopo la discussione avuta a causa di Jeanne Pierre.

Per il momento il cavaliere, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, vede Gemma solo come un’amica, ma ha lasciato più di qualche spiraglio aperto a una conoscenza più approfondita in futuro. Jeanne Pierre ha infatti raccontato che gli è già capitato in passato di avere donne che inizialmente non gli piacevano, segno che un cambio d’idea è possibile.

Gianfranco, dal canto suo, sarà risentito e piuttosto geloso per l’interessamento che Gemma sta dimostrando nei confronti dell’altro cavaliere. Per questo deciderà di troncare immediatamente la frequentazione con la dama di Uomini e Donne.

Secondo le anticipazioni della puntata di oggi, la donna sarà molto dispiaciuta per questa decisione, e proverà in ogni modo a fargli cambiare idea. Il risultato sarà però insoddisfacente, perché in studio arriveranno già altre tre donne pronte a corteggiare Gianfranco.

Il cavaliere però non si dimostrerà interessato a nessuna di loro. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nel corso della puntata di oggi Maria De Filippi chiederà inoltre a Gemma con quale cavaliere lei voglia ballare.

La donna sceglierà Gianfranco, che accetterà l’invito. Dopo il ballo la conduttrice chiederà alla dama un suo commento, e lei dirà che è ‘duro’. Tante risate e doppi sensi in studio, con Tina Cipollari che ovviamente non sprecherà l’occasione per fare allusioni piccanti.

Infine secondo le anticipazioni di Uomini e Donne altro momento trash con Gemma che chiama il dottore per vedere se Gemma ha avuto un aumento di pressione.

Klaudia Poznanska sarà la nuova tronista di Uomini e Donne?

Uomini e Donne vi aspetta questo pomeriggio, lunedì 7 ottobre 2019, dalle ore 14,45 su Canale 5.