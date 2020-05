Uomini e Donne, anticipazioni oggi 7 maggio | Riparte lo show su Canale 5

Tornato nella formula classica del format, Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi che durante le scorse settimane, a causa dell’emergenza Coronavirus, aveva testato una formula “a distanza” che poco aveva convinto i fan. Dal 4 maggio 2020, si è tornati in studio anche se senza la presenza del pubblico e nel rispetto delle distanze. Ci sarà il Trono Classico o quello Over? Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 7 maggio 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Nell’appuntamento di ieri Gianni Sperti è apparso moto stanco e stufo della situazione tra Sammy e Giovanna Abate. Tra i due uomini c’è stato un duro scontro, quasi una rissa. L’opinionista in particolare vuole capire cosa voglia veramente il corteggiatore dalla tronista e se, dopo le tante accuse, deciderà di chiederle perdono.

Oggi, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, ci sarà ampio spazio nella trasmissione di Maria De Filippi per il seguitissimo Trovo Over. Tornano dunque protagonisti Gemma Galgani e il suo giovane pretendente Sirius. Di sicuro non mancheranno le frecciatine di Tina Cipollari, la quale non vede bene questa possibile frequentazione a causa della differenza d’età tra i due.

In collegamento da casa sua, Barbara De Santi criticherà la neo coppia affermando che il 26enne potrebbe accaparrarsi in futuro la pensione di Gemma. A quel punto interverrà il giovane Nicola, secondo cui Barbara parla così solo perché è gelosa. La De Santi a quel punto sbotterà contro la sua storica nemica. Inoltre le anticipazioni svelano che in studio ci saranno Enzo e Pamela e il cavaliere dirà che lei lo ha infangato in maniera pesante. Appuntamento su Canale 5 questo pomeriggio, giovedì 7 maggio 2020, dalle ore 14:45.

