Uomini e Donne, anticipazioni oggi 5 maggio | Riparte lo show su Canale 5

Torna nella formula classica del format Uomini e Donne, il popolare dating show di Maria De Filippi che durante le scorse settimane, a causa dell’emergenza Coronavirus, aveva testato una formula “a distanza” che poco aveva convinto i fan. Dal 4 maggio 2020, si è tornati in studio anche se senza la presenza del pubblico e nel rispetto delle distanze. Ci sarà il Trono Classico o quello Over? Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 5 maggio 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Ieri Gemma ha conosciuto per la prima volta dal vivo il 26enne Sirius, il suo corteggiatore. I due si sono potuti toccare per mano ma solo usando guanti e mascherine. A quel punto l’opinionista Tina Cipollari ha esclamato: “Mi rifiuto di rimanere in studio. Voglio uscire”. Il ragazzo e la dama torinese hanno poi ballato insieme, mentre anche le altre dame presenti l’hanno fortemente criticata.

Sirius le ha anche portato dei regali, vale a dire una spilla della madre e delle calle in segno di purezza. Inoltre ha detto che per lui la differenza d’età non conta e che è rimasto colpito dalle qualità di Gemma. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, Gemma e Giovanna torneranno in studio con nuovi colpi di scena. Non mancheranno altri scontri tra Tina e Gemma, alle prese con il giovane Sirius. Spazio poi al trono della Abate e ad una nuova sfilata delle dame del Trono Over. Appuntamento su Canale 5 questo pomeriggio, martedì 5 maggio 2020, dalle ore 14:45.

