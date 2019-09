Uomini e Donne anticipazioni oggi 30 settembre | Trono classico o over?

Maria De Filippi torna nel primo pomeriggio di Canale 5 con un’altra puntata di Uomini e Donne. Il celebre dating show questo pomeriggio del 30 settembre 2019 vedrà protagonista il Trono Classico.

A partire dalle ore 14,45 fino alle 16,00, Uomini e Donne discuterà animatamente del trono di Giulio, Alessandro, Sara e Giulia.

Come abbiamo riportato la scorsa settimana, Sara Tozzi ha lasciato a sorpresa il Trono Classico perché sarebbe ancora legata sentimentalmente al suo ex ragazzo, ma la ragazza nelle puntate mandate in onda (come quella corrente) è ancora seduta sul trono rosso.

Di seguito, le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne in onda questo pomeriggio, 30 settembre 2019, su Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni: la puntata del 30 settembre 2019

Nella puntata che va in onda questo pomeriggio, vedremo Giulio intento a chiarire la faccenda con Veronica. Ciò che è accaduto nella precedente puntata non l’ha messo di buon umore, ma la ragazza appare stizzita dal suo comportamento. Giulio preferisce proseguire per la propria strada senza guardare indietro.

Maria De Filippi coglie l’occasione per mostrare l’esterna tra Veronica e Alessandro: a quel punto, Giulio chiede alla ragazza di scegliere chi tra i due vuole corteggiare, ma Veronica non ha ancora le idee chiare e non è pronta a una simile scelta.

La posizione presa dalla ragazza fa infuriare Giulio, che mette in dubbio la sua sincerità.

Trono Classico di Uomini e Donne: ecco i quattro tronisti della nuova edizione

Nel frattempo, Alessandro è uscito in esterna anche con Aurora, trascorrendo piacevoli momenti insieme.

Passando a Giulia Quattrociocche, la tronista ha portato Alessandro in esterna, ma non è molto convinta dell’interesse del suo corteggiatore.

In questa puntata si darà spazio a una segnalazione arrivata su Javier: il ragazzo avrebbe nascosto il fatto di frequentare un’altra ragazza. In un primo momento l’ex tentatore di Temptation Island avrebbe negato tutto, poi ha dovuto ammettere le sue colpe e ha abbandonato il programma lasciando Sara di stucco.

Uomini e Donne 2019, tutte le novità

Dopo il pianto straziante di Sara, Maria De Filippi decide di far rientrare Javier per dare una spiegazione alla tronista. Il corteggiatore confessa che la storia segnalata è ormai passata e che il suo interesse è soltanto per lei. A quel punto, la tronista ha ammesso che non si sarebbe arrabbiata se avesse saputo tutto sin dall’inizio e che così ha soltanto tradito la sua fiducia.

Proprio nelle prossime puntate vedremo Sara abbandonare il trono.

Uomini e Donne vi aspetta questo pomeriggio, 30 settembre 2019, alle ore 14,45 su Canale 5.