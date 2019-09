Uomini e Donne anticipazioni oggi 26 settembre | Trono classico o over?

Torna anche oggi, giovedì 26 settembre 2019, l’appuntamento quotidiano con Uomini e Donne e con esso le nostre anticipazioni del programma condotto da Maria De Filippi.

Come sempre, il primo pomeriggio di Canale 5 (dalle ore 14,45 alle 16,10) sarà monopolizzato dalle appassionanti storie dei tronisti: il programma anche quest’anno si dividerà tra il Trono classico e quello Over.

Uomini e Donne 2019, tutte le novità

Trono Classico di Uomini e Donne: ecco i quattro tronisti della nuova edizione

Ma di quale trono si parlerà oggi? Quali sono le anticipazioni di Uomini e Donne? Trono classico o del trono over? Chi saranno i protagonisti? Vediamo le anticipazioni della puntata di oggi, giovedì 26 settembre 2019.

Uomini e Donne, Sara Tozzi lascia (a sorpresa) il trono: ecco il motivo

Uomini e Donne anticipazioni: la puntata del 26 settembre 2019

Nella puntata di oggi, 26 settembre 2019, assisteremo secondo le anticipazioni al terzo e ultimo appuntamento della settimana con il Trono Over. La registrazione risale allo scorso 7 settembre, e prevede grandi colpi di scena e momenti piuttosto divertenti.

In particolare assistiamo alla prima sfilata di questa stagione di Uomini e Donne, alla ricerca di chi è la dama più bella del reame. Immancabile la più famosa e amata dal pubblico, Gemma Galgani. Nella sua passerella la dama ha reso omaggio a un’icona come Marilyn Monroe.

Una rappresentazione davvero fedele all’originale, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, con tanto di vento artificiale che le fa alzare il vestito rosso, facendo intravedere le mutandine di Gemma. La dama ha così ancora una volta fatto parlare di sé, stupendo tutto il pubblico in studio e sicuramente anche quello a casa.

Maria De Filippi, assistendo a questa scena, è scoppiata a ridere finendo addirittura in lacrime, così come l’opinionista Gianni Sperti. Del tutto sotto shock Tina Cipollari, che non risparmia frecciatine alla usa “nemica” Gemma.

Ma chi ha vinto la sfilata di più bella del reame? Secondo le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne è stata Veronica, una delle ultime arrivate in trasmissione. Gemma Galgani è invece arrivata seconda.

Inoltre nella puntata di oggi 25 settembre 2019 assistiamo a uno scontro verbale tra Armando Incarnato e Roberta Di Padua. Il cavaliere infatti dice di vederla un po’ ingrassata: un commento che Roberta non gradisce affatto.

Appuntamento dunque con una nuova puntata di Uomini e Donne oggi 26 settembre 2019 dalle 14.45 su Canale 5.

