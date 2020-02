Uomini e Donne anticipazioni oggi 25 febbraio | Trono classico o over?

Torna l’appuntamento della settimana con Uomini e Donne, il dating show più popolare di Canale 5 che va in onda ormai da anni e vede alla conduzione l’instancabile Maria De Filippi.

La puntata di questo martedì, 25 febbraio 2020, vedrà come protagonista Trono Over.

Di seguito, vediamo quali sono le anticipazioni della puntata di questo martedì 25 febbraio 2020. Trovate il programma di Maria su Canale 5 a partire dalle 14:45.

Uomini e Donne anticipazioni puntata del 24 febbraio 2020, cosa succede

Secondo le anticipazioni di questo pomeriggio di Uomini e Donne, protagonista sarà nuovamente il Trono Over. Gemma scoppierà ancora una volta in lacrime dietro le quinte del programma, ma questa volta per commozione.

La dama torinese assisterà al resoconto di dieci anni di esperienza in Uomini e Donne ed entrerà in studio con le lacrime agli occhi.

Tina ovviamente non perderà tempo e punzecchierà ancora una volta Gemma, mostrando una cartina geografica che raffigura la provenienza di tutti i suoi corteggiatori nel corso degli anni. Il gesto di Tina tende a sottolineare la difficoltà della dama torinese nel trovare il giusto partner e Gemma si risentirà: di conseguenza, gli animi si accendono e parte un nuovo scontro tra le due.

Saltano i casting del Trono Classico di Uomini e Donne a causa del Coronavirus

Potrebbero interessarti Clizia Incorvaia squalificata dal Gf Vip, perché le parole hanno un peso Pechino Express: concorrenti e coppie in gara oggi | 25 febbraio 2020 | Terza puntata Vittorio Sgarbi bandito da tutti i programmi Mediaset dopo il litigio con Barbara D’Urso

Chiuso il capitolo Gemma, si passerà poi a Samuel Baiocchi e Alessia: i due continuano a litigare, ma anche a frequentarsi, nonostante la dama continui a sostenere di non essere completamente sicura di potersi fidare di lui. Anche quest’oggi, lo studio di Uomini e Donne sarà animato da uno scontro tra i due, che coinvolgerà anche Antonella, pronta a spalleggiare Alessia.

Maria De Filippi, notando la situazione degenerare, allora interviene e chiede a Samuel se è ancora interessato a conoscere Alessia.

Uomini e Donne vi aspetta questo pomeriggio, 25 febbraio 2020, dalle ore 14:45 su Canale 5.