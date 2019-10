Uomini e Donne anticipazioni oggi 16 ottobre | Trono classico o over?

Terzo giorno di fila per il Trono Over di Uomini e Donne. La puntata di questo mercoledì 16 ottobre vede protagonisti ancora una volta dame e cavalieri, con focus attento sulla sfilata degli uomini.

Uomini e Donne è il dating show più popolare del primo pomeriggio di Canale 5 ed è condotto dall’immancabile Maria De Filippi.

Come di consueto, il programma di Maria va in onda dalle ore 14:45 fino alle 16:00 circa. Di seguito, le anticipazioni della puntata in onda questo pomeriggio, 16 ottobre 2019, su Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni puntata del 16 ottobre 2019, cosa succede

Nella puntata di oggi, secondo le indiscrezioni trapelate da Il Vicolo delle News e dai canali social della trasmissione, andrà in onda la sfilata dei cavalieri.

Il tema della giornata è “Fascino irresistibile”, “l’uomo seducente” e anche Riccardo Guarnieri s’immolerà per la causa. Dopo aver letto una lettera spassionata alla sua Ida, il cavaliere metterà in mostra i bicipiti per far colpo ancora una volta sull’amata. Non a caso, Ida Platano gli darà un sonoro 10.

Anche Armando Incarnato avrebbe dovuto sfilare, ma si è rifiutato poiché affranto dal siparietto che ha visto protagonisti Riccardo e Ida. Poi, spinto dal pubblico in studio, ha deciso di mettersi in gioco.

Anche in questa puntata, non mancherà la polemica con Barbara Se Santi, che si lascerà andare a espressioni colorite, una scelta che causerà non pochi disagi nello studio di Uomini e Donne.

Maria, ancora una volta, dovrà intervenire per sedare gli animi bellicosi dei presenti. Tra i cavalieri in sfilata vedremo Jean Pierre in smoking e Paolo (bocciato). A concludere la sfilata sarà Enzo. Il sito web di Witty ha già reso disponibile un video anticipazioni della sfilata che potete trovare qui.

Uomini e Donne, Tina Cipollari contro Gemma: “Mi dice che sono grassa e mi bullizza”

Uomini e Donne vi aspetta questo pomeriggio, mercoledì 16 ottobre 2019, dalle ore 14,45 su Canale 5.