Uomini e Donne anticipazioni oggi 15 ottobre | Trono classico o over?

Questo martedì, 15 ottobre 2019, va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show più popolare di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Questo pomeriggio va in onda il secondo appuntamento settimanale, ma di quale trono parleremo? Come ieri, anche oggi vedremo protagonista il Trono Over.

Come di consueto, il programma di Maria De Filippi va in onda dalle ore 14:45 fino alle 16:00 circa. Di seguito, le anticipazioni della puntata in onda questo pomeriggio, 15 ottobre 2019, su Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni puntata del 15 ottobre 2019, cosa succede

Nella puntata di oggi ci saranno delle novità riguardo la storia d’amore tra Ida e Riccardo. Come ben sapete, quest’estate avevano deciso di prendere strade separate, per poi beccarsi nuovamente a Uomini e Donne. E, mentre Ida ha iniziato a frequentare Armando, Riccardo in questa puntata di martedì 15 ottobre ha deciso di scriverle una lettera d’amore, in cui decanta i suoi sentimenti.

Prendendo coraggio, Riccardo leggerà ad alta voce la lettera colma di sentimenti scritta per Ida, che in queste settimane aveva provato a cambiare pagina frequentando Armando.

Tra i due (Ida e Armando) c’è stato persino un bacio, fattore scatenante in Riccardo che l’ha portato a esprimere i suoi sentimenti alla cara Ida.

Senza vergogna né freni, Riccardo ammetterà nello studio di Uomini e Donne che Ida è la donna più importante della sua vita e che non l’ha ancora dimenticata.

Uomini e Donne, le anticipazioni di martedì 15 ottobre: Gemma e Tina

Lo show di Gemma e Tina continua anche questo martedì. Tra le due, si sa, non scorre proprio buon sangue e nella puntata di questo pomeriggio la Galgani riceverà un regalo inaspettato dalla sua nemica.

La Cipollari ha pensato di donarle una dentiera, un gesto che non rallegrerà affatto Gemma.

Uomini e Donne, Tina Cipollari contro Gemma: “Mi dice che sono grassa e mi bullizza”

Uomini e Donne vi aspetta questo pomeriggio, martedì 15 ottobre 2019, dalle ore 14,45 su Canale 5.