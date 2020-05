Uomini e Donne, anticipazioni oggi 15 maggio | Riparte lo show su Canale 5

Tornato nella formula classica del format, Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi che durante le scorse settimane, a causa dell’emergenza Coronavirus, aveva testato una formula “a distanza” che poco aveva convinto i fan. Dal 4 maggio 2020, si è tornati in studio anche se senza la presenza del pubblico e nel rispetto delle distanze. Ci sarà il Trono Classico o quello Over? Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 15 maggio 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Continuano le peripezie del Trono Over anche oggi pomeriggio. Nella puntata di venerdì 15 maggio, Uomini e Donne continuerà infatti a parlare di Gemma Gargani. Arriva il momento di conoscere il suo terzo corteggiatore virtuale, il cavaliere che l’aveva contattata via chat e che rispondeva al nome di Occhi Blu. Prima d’incontrarsi, Gianni Sperti non perde l’occasione di lanciare l’ennesima frecciatina: “Pensavo ci fosse il fidanzamento ufficiale”, riferendosi a Sirius.

Gemma aveva già incontrato Occhi Blu uscendoci in esterna. Quando Maria poi annuncia il suo arrivo nello studio di Uomini e Donne, Gemma è già in un brodo di giuggiole, felice e sorridente. Occhi Blu ha sortito sicuramente un effetto su di lei ben diverso da quello di Cuore di poeta, un po’ troppo “old” anche per Gemma. Uscendo in esterna con Occhi Blu, Gemma ha trovato subito una forte complicità, si sono divertiti molto a ballare insieme la salsa, il ballo del corteggiamento per eccellenza. Tina Cipollari sembra apprezzare Occhi Blu, commentando con un sobrio “che fisicaccio”. Occhi Blu, 38 anni, si rivolge a Tina con “bellissima” commettendo forse il primo scivolone, perché Gemma non sembra apprezzare. Uomini e Donne vi aspetta oggi pomeriggio dalle ore 14:45 con una nuova puntata dedicata al Trono Over su Canale 5.

