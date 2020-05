Uomini e Donne, anticipazioni oggi 13 maggio | Riparte lo show su Canale 5

Tornato nella formula classica del format, Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi che durante le scorse settimane, a causa dell’emergenza Coronavirus, aveva testato una formula “a distanza” che poco aveva convinto i fan. Dal 4 maggio 2020, si è tornati in studio anche se senza la presenza del pubblico e nel rispetto delle distanze. Ci sarà il Trono Classico o quello Over? Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 13 maggio 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Nella puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, come vediamo dallo spot di Witty Tv, si tornerà a parlare del Trono Over. Come possiamo vedere dalle immagini, Giovanni è molto felice della relazione con Veronica e si dichiara pronto per una storia sera. “Siamo stati talmente bene che il tempo insieme è passato velocissimo. C’è stato un avvicinarsi, un qualcosa in più. Mi piace molto. La mia prossima storia deve essere talmente importante che mi dovrà regalare quello che sto inseguendo da una vita: una famiglia tutta mia e un figlio”, spiega infatti.

Intanto, Maria De Filippi ha consigliato a Valentina di andarci piano con gli uomini. La dama, anche se piccata, ha ammesso di essere interessata a Nicola, il pretendente che sta conoscendo Gemma. “Io l’ho detto che era un bel ragazzo, non mi nascondo. Ha degli occhi bellissimo, ci guardiamo spesso”. L’ex Sirius l’ha ringraziata gongolante e Gemma, seduta al centro dello studio, ha perso le staffe urlandogli: “E allora vai!”, alzandosi e tornando a posto. Valentina se la ride.

In questa puntata di Uomini e Donne vedremo anche dare spazio a Enzo Capo e Pamela Barretta: lui è arrabbiato e spiega perché ha lasciato Pamela: “Da gennaio la storia con questa donna avrei dovuto cancellarla”. Uomini e Donne vi aspetta oggi pomeriggio dalle ore 14:45 con una nuova puntata dedicata al Trono Over su Canale 5.

