Uomini e Donne anticipazioni oggi 13 dicembre | Trono classico o over?

Arriva l’ultimo appuntamento della settimana per Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 più seguito dagli italiani e condotto da Maria De Filippi.

A partire dalle 14:45 fino alle 16:00 circa, il dating show più popolare di Canale 5 punta a intrattenere il suo pubblico con gesti romantici e discussioni accese.

Come la puntata di ieri, anche per questo venerdì torna l’appuntamento con il Trono Classico.

Di seguito, le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne che va in onda questo pomeriggio, 13 dicembre 2019, su Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni puntata del 13 dicembre 2019, cosa succede

Secondo le anticipazioni di oggi pomeriggio, questa puntata di Uomini e Donne tornerà a parlare del Trono Classico e la protagonista indiscussa sarà Veronica.

La ricordate, no? La ex corteggiatrice di Alessandro Zarino che, al momento della scelta, gli ha rifilato un sentito e sonoro “no” per poi sedere sul trono rosso.

Tina Cipollari non ha perso tempo e ha subito precisato, dopo aver visto qualche sua esterna, che secondo lei Veronica non è la ragazza che tutti credono. Da corteggiatrice Veronica si è presentata come una persona esuberante e vulcanica, sempre pronta a stupire, ma da tronista invece si dimostra essere molto pacata e tranquilla.

Veronica, dal suo canto, ammette di volere un confronto con Alessandro perché è confusa e chiede consiglio in studio.

A quel punto Tina, ascoltando la sua confessione, sarà ancora più convinta di quanto detto prima. La puntata di quest’oggi di Uomini e Donne vede Veronica andare dietro le quinte per telefonare Alessandro e chiedergli d’incontrarla per un confronto.

Uomini e Donne vi aspetta oggi, giovedì 12 dicembre 2019, dalle ore 14,45 su Canale 5.