Uomini e Donne, anticipazioni oggi 12 maggio | Riparte lo show su Canale 5

Tornato nella formula classica del format, Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi che durante le scorse settimane, a causa dell’emergenza Coronavirus, aveva testato una formula “a distanza” che poco aveva convinto i fan. Dal 4 maggio 2020, si è tornati in studio anche se senza la presenza del pubblico e nel rispetto delle distanze. Ci sarà il Trono Classico o quello Over? Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 12 maggio 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Nella puntata di questo pomeriggio, a Uomini e Donne torna in onda il trono Over. Oggi si parlerà quindi di Gemma Galgani, la dama infatti partirà con una ripresa da dietro le quinte con un video in cui commenterà l’arrivo di Cuore di Poeta e delle sue sensazioni a riguardo. Ma Tina ci metterà lo zampino come al solito e darà di matto, urlando contro la dama e accusandola di essere sempre la solita. Pare che Gemma abbia intenzione infatti di mandare via Cuore di Poeta, corteggiatore suo coetaneo che poteva essere un grande match per lei. Il motivo si chiama Sirius, un nuovo corteggiatore che arriverà in studio scendendo le scale di Maria.

Dalle immagini che mostreranno oggi pomeriggio a Uomini e Donne, non è chiaro se Gemma andrà in esterna con Sirius o con Occhi Blu. NIcola comunque ha avuto molto successo e, dopo l’appello di Tina Cipollari che ha invitato le dame da casa a chiamare il giovane, pare che qualcuno in studio prenderà la palla al balzo per lasciare il suo numero al corteggiatore. Uomini e Donne vi aspetta oggi pomeriggio dalle ore 14:45 con una nuova puntata dedicata al Trono Over su Canale 5.

