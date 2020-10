Unstoppable – Fuori controllo: la storia vera che ha ispirato il film

Il film Unstoppable – Fuori Controllo racconta una storia vera? Ve lo diciamo subito, la risposta è sì. La pellicola, in onda oggi – 4 ottobre 2020 – su Rete 4 prende ispirazione da un fatto di cronaca realmente accaduto: si tratta dell’incidente conosciuto come incidente ferroviario del CSX 8888. Ma vediamo insieme cosa è successo realmente.

Il vero incidente

Unstoppable – Fuori Controllo, come detto, è un film basato sull’incidente ferroviario del CSX 8888 che ha visto coinvolto un treno merci CSX nello stato americano dell’Ohio il 15 maggio 2001. La locomotiva #8888, un’EMD SD40-2, stava trainando un treno che trasportava alcuni carichi di sostanze chimiche pericolose e che hanno viaggiato incontrollate per circa 2 ore ad una velocità di 51 miglia all’ora (82 chilometri all’ora). Il treno fu fermato da un equipaggio di una ferrovia che era a bordo di una seconda locomotiva. Ma cosa successe realmente? Il 15 maggio 2001, un ingegnere CSX utilizzava la Locomotiva n. 8888 per spostare una serie di vagoni merci da un binario all’altro all’interno dello Stanley Yard a Walbridge, Ohio, il cantiere di classificazione principale di CSX per Toledo. La stringa era di 47 vagoni merci, di cui 22 pieni. Due auto-cisterne contenevano migliaia di litri di fenolo fuso, un ingrediente tossico di vernici, colle e coloranti estremamente pericoloso quando viene inalato, ingerito o viene a contatto con la pelle. L’ingegnere, un veterano di 35 anni (il cui nome non è stato mai divulgato) con un record disciplinare pulito, notò un interruttore disallineato e concluse che il suo treno, sebbene si stesse muovendo lentamente, non sarebbe stato in grado di fermarlo. Decise così di scendere dal treno, allineare correttamente l’interruttore e salire nuovamente a bordo della locomotiva. Tuttavia, l’ingegnere “involontariamente” non riuscì a completare quanto prefissato: il motore del treno era impostato per accelerare, non per frenare. Il treno uscì quindi dal cantiere e iniziò un viaggio di 65 miglia (105 chilometri) attraverso l’Ohio nord occidentale, senza nessuno ai comandi. Tutti i tentativi di far deragliare il treno fallirono. Jess Knowlton, un ingegnere con 31 anni di servizio, e Terry L. Forson, facenti parte dell’equipaggio di un altro treno, inseguirono il convoglio “in fuga” e riuscirono con successo ad agganciarsi alla vettura impazzita, rallentandola utilizzando i freni dinamici della loro locomotiva. Una volta che il treno impazzito rallentò fino a 11 miglia all’ora (18 chilometri all’ora), Jon Hosfeld salì a bordo e spense il motore. Il treno è stato fermato a sud-est di Kenton, nell’Ohio, prima di raggiungere la GP38. Tutte le ganasce del freno #8888 si squagliarono per il calore prodotto durante la corsa.

