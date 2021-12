Un’ora sola vi vorrei: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Un’ora sola vi vorrei, la quarta stagione del programma di Enrico Brignano in onda su Rai 2? Ve lo diciamo subito: in tutto per la quarta stagione andranno in onda cinque puntate più uno speciale per San Valentino. Tutte il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2. La prima andrà in onda martedì 28 dicembre 2021; l’ultima – prima dello speciale San Valentino – martedì 25 gennaio 2022. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata: martedì 28 dicembre 2021

Seconda puntata: martedì 4 gennaio 2022

Terza puntata: martedì 11 gennaio 2022

Quarta puntata: martedì 18 gennaio 2022

Quinta puntata: martedì 25 gennaio 2022

Speciale San Valentino

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Un’ora sola vi vorrei? Come dice il titolo, ogni singola puntata ha una durata di 1 ora. La messa in onda, come detto, è in programma per le ore 21,20. “Arrivare alla quarta stagione? E’ sorprendente – le parole di Enrico Brignano -. Non so quale sia la ricetta vincente. Gli ingredienti sono quelli del varietà all’antica, dai balletti al monologo finale. Proviamo e scriviamo tutto. Ma rivoluzionario è che duri solo un’ora. Ed è divertente quando sui social vedo reinterpretate alcune scene, soprattutto quella del letto tra e me Flora”.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Un’ora sola vi vorrei, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.