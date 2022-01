Un’ora sola vi vorrei: ecco perché Enrico Brignano conduce da casa

Perché Enrico Brignano conduce Un’ora sola vi vorrei da casa? La puntata in onda stasera, 11 gennaio 2022, non vede la presenza in studio del comico romano a causa delle restrizioni anti-Covid. Brignano condurrà quindi il suo programma in smart working: si collegherà da casa per intrattenere il suo pubblico con intermezzi sull’attualità e sul costume, lanciando come di consueto monologhi apprezzati che fanno sorridere e riflettere. Non mancheranno i duetti con gli attori Alessandro Betti, che in questo caso si calerà nei panni di un negazionista, e Marta Zoboli, che interpreterà la Mamma dell’Anno. Imperdibile ormai la tradizionale chiusura dello show nel lettone di casa Brignano insieme alla compagna, sua futura sposa, Flora Canto.

Streaming e tv

Dove vedere Un’ora sola vi vorrei in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Ma quante puntate sono previste per Un’ora sola vi vorrei? In tutto andranno in onda cinque puntate più uno speciale San Valentino. Ecco la programmazione su Rai 2: