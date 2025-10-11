Uno di noi: trama, cast, trailer e streaming del film su Rete 4

Uno di noi è il film in onda questa sera, 11 ottobre 2025, in prima serata su Rete 4 e in prima visione dalle 21.20. Si tratta di un avvincente thriller del 2020 scritto e diretto da Thomas Bezucha. La pellicola, con protagonisti Diane Lane e Kevin Costner, è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 2013 scritto da Larry Watson.

Dopo la morte del figlio, lo sceriffo in pensione George Blackledge e sua moglie Margaret lasciano il ranch in Montana per riprendere con loro il nipote, attualmente sotto la tutela di una famiglia matriarcale, guidata dalla spietata Blanche Weboy. I Weboy non saranno d’accordo a lasciar andare il bambino, così George e Margaret non avranno scelta che combattere per ottenere la sua custodia. Ma qual è la trama completa, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Uno di noi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film racconta la storia di George Blackledge (Kevin Costner), uno sceriffo in pensione e di sua moglie Margaret (Diane Lane), che vivono in un ranch nel Montana, col figlio, la nuora e il nipotino. Qualche anno dopo la morte accidentale del figlio dei due, la giovane vedova si risposa e va a vivere col bambino assieme al nuovo marito, Donnie Weboy (Will Brittain). Quando George e Margaret scoprono che la ragazza e il nipote si sono trasferiti contro la loro volontà nel Dakota e sono adesso nelle mani di quella che è la pericolosa famiglia criminale dei Weboy, guidata dalla matriarca Blanche (Lesley Manville), fanno il possibile per riportarli a casa, ma dal momento che la donna non ha alcuna intenzione di lasciarli andare, saranno costretti a combattere duramente per la loro famiglia e la memoria del figlio.

Uno di noi: il cast del film Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film Uno di noi? Protagonisti sono Kevin Costner, Diane Lane, Lesley Manville, Kayli Carter, BooBoo Stewart, Jeffrey Donovan, Will Brittain, Ryan Bruce, Tayden Marks, Greg Lawson. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati. Diane Lane: Margaret Blackledge

Kevin Costner: George Blackledge

Lesley Manville: Blanche Weboy

Will Brittain: Donnie Weboy

Jeffrey Donovan: Bill Weboy

Kayli Carter: Lorna Blackledge

Booboo Stewart: Peter Dragswolf

Ryan Bruce: James Blackledge

Adam Stafford: Marvin Weboy

Bradley Stryker: sceriffo Nevelson Streaming e tv

Dove vedere Uno di noi in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 11 ottobre 2025 – su Rete 4 alle ore 21.20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.