Uno di noi: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Uno di noi è il film in onda questa sera, 31 luglio 2024, in prima serata su Canale 5 e in prima visione in chiaro dalle 21.25. Si tratta di un avvincente thriller del 2020 scritto e diretto da Thomas Bezucha. La pellicola, con protagonisti Diane Lane e Kevin Costner, è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 2013 scritto da Larry Watson. Vediamo insieme trama, cast e tutte le informazioni.

Trama

Il film racconta la storia di George Blackledge (Kevin Costner), uno sceriffo in pensione e di sua moglie Margaret (Diane Lane), che vivono in un ranch nel Montana, col figlio, la nuora e il nipotino. Qualche anno dopo la morte accidentale del figlio dei due, la giovane vedova si risposa e va a vivere col bambino assieme al nuovo marito, Donnie Weboy (Will Brittain). Quando George e Margaret scoprono che la ragazza e il nipote si sono trasferiti contro la loro volontà nel Dakota e sono adesso nelle mani di quella che è la pericolosa famiglia criminale dei Weboy, guidata dalla matriarca Blanche (Lesley Manville), fanno il possibile per riportarli a casa, ma dal momento che la donna non ha alcuna intenzione di lasciarli andare, saranno costretti a combattere duramente per la loro famiglia e la memoria del figlio.

Uno di noi: cast e trailer del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Protagonisti di Uno di noi sono Kevin Costner, Diane Lane, Lesley Manville, Kayli Carter, BooBoo Stewart, Jeffrey Donovan, Will Brittain, Ryan Bruce, Tayden Marks, Greg Lawson. Di seguito tutti gli attori del film e i relativi personaggi interpretati.

Diane Lane: Margaret Blackledge

Kevin Costner: George Blackledge

Lesley Manville: Blanche Weboy

Will Brittain: Donnie Weboy

Jeffrey Donovan: Bill Weboy

Kayli Carter: Lorna Blackledge

Booboo Stewart: Peter Dragswolf

Ryan Bruce: James Blackledge

Adam Stafford: Marvin Weboy

Bradley Stryker: sceriffo Nevelson

Ecco il il trailer ufficiale del film con Kevin Costner e Diane Lane, in prima visione tv su Canale 5.

Streaming e tv