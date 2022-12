In occasione delle festività natalizie l’Università Telematica Internazionale Uninettuno ha deciso di dedicare un ampio speciale sul proprio canale televisivo “UninettunoUniversity.tv”, visibile in chiaro sul canale 812 di SKY, sul canale 701 della piattaforma tivùsat e disponibile in diretta streaming 24 ore su 24 sul sito dell’università https://bit.ly/2JM6P51. Dalle ore 20:30 di sabato 24 dicembre fino alla mezzanotte di lunedì 26 andranno in onda, senza sosta, più di 50 ore di trasmissioni (letture, concerti, interviste, approfondimenti e tanto altro) dedicate al Santo Natale e in particolare al tema della pace, nella speranza che possano contribuire a superare le tragedie quotidiane causate da guerre, abusi e discriminazioni.

La lunga maratona inizierà alle ore 20:30 di sabato 24 dicembre, giorno della Vigilia, con “Il Natale di Gesù”, una lezione speciale a cura del Prof. Louis Godart dell’Accademia dei Lincei e docente di Uninettuno, che racconterà la celebrazione della nascita del Salvatore approfondendo alcuni dei momenti principali di questo Mistero centrale della cristianità. A seguire da non perdere l’appuntamento con “I messaggi di pace di Papa Francesco”, a cura del Mons. Dario Edoardo Viganò, Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione di Uninettuno, che approfondirà le parole di armonia e speranza del Pontefice. E allo scoccare della mezzanotte verrà trasmesso il tradizionale “Concerto di Natale” eseguito dalla Uninettuno World Orchestra.

Fino alla mezzanotte di lunedì 26 dicembre UninettunoUniversity.tv trasmetterà un lungo elenco di programmi dedicati al Santo Natale e alla pace. Verranno pubblicate una serie di “Letture sulla pace” con protagoniste diverse eccellenze che hanno lasciato un segno nella storia, da Giovanni Paolo II a Nelson Mandela, da Mahatma Gandhi a Madre Teresa di Calcutta. E poi ancora: Albert Einstein, Martin Luther King, John Fitzgerald Kennedy e tanti altri.

Saranno anche trasmessi degli interventi di alcuni Premi Nobel per la Pace. È il caso del Dalai Lama e Adolfo Perez Esquivel, Lech Walesa, Carlos Filipe Ximenes Belo e Michail Gorbačëv, tutti insigniti del prestigioso riconoscimento.

Per la rubrica “Testimoni di pace”, saranno mandate in onda alcune interviste a personaggi che hanno sempre combattuto in prima persona contro la guerra, aiutando le popolazioni in difficoltà come Gino Strada, fondatore di “Emergency”, Stefano Savi, direttore di “Medici senza frontiere Italia” e lo scrittore Dominique Lapierre.

Particolarmente interessante è poi la lezione “Natale agli Uffizi” del Prof. Antonio Paolucci che analizzerà la rappresentazione della natività attraverso nella celebre museo fiorentino. Presenti anche le “Conversazioni sul Natale”, dove verranno letti alcuni versi di grandi poeti e filosofi, da Dante a Tacito, fino a Kant, Quasimodo, Pascoli e Ungaretti.

Il palinsesto completo è consultabile cliccando qui https://bit.ly/3HXpUkM