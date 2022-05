Un’altra verità: le anticipazioni (trama e cast) della terza e ultima puntata

Stasera, martedì 10 maggio 2022, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la terza e ultima puntata di Un’altra verità, una miniserie francese con protagonista Camille Lou. Ambientata in Francia, la fiction thriller racconta la storia di Audrey, che a 19 anni è scampata alle grinfie di un serial killer. Una volta adulta, Audrey è andata via dal suo paesino d’origine diventando un avvocato di successo, ma il passato torna a bussare alla sua porta. La miniserie arriva in prima serata sul canale principale di Mediaset. Scopriamo quali sono le anticipazioni della seconda puntata.

Anticipazioni terza (ultima) puntata

Nell’ultima puntata si rivelerà chi è in realtà il serial killer. Si tratta di Mikel (Stéphan Guérin-Tillié) il padre di Ana e patrigno di Madeleine. Andiamo a vedere, però, cosa succederà nello specifico nelle ultime due puntate della serie. Nella prima, mentre il serial killer continua a sconvolgere tutta la comunità di Biarritz, Audrey scoprirà chi ha cercato di investirla. Si tratta di Marianne, la moglie di Franck. Ana, la migliore amica di Madeleine, si metterà nei guai dopo aver accettato un invito da parte di uno sconosciuto che ha conosciuto su un’App di incontri. Ma non solo: Jean, il marito di Audrey, in questa fase finale ricoprirà un ruolo fondamentale. Quest’ultimo, infatti, riuscirà a risalire ai genitori della moglie che sono ancora vivi. Invece, Audrey gli aveva comunicato che erano morti in un incidente d’auto. Infine, Pauline e Leo riusciranno a scoprire un collegamento tra le prime due vittime di Itsas. La seconda puntata inizierà con un flashback, in particolar modo l’episodio si aprirà alla sera dell’aggressione di Madeleine. La ragazza, dopo essere tornata a casa di Ana per cambiarsi, aveva scoperto che Mikel aveva tutte le foto e i ricordi delle sue vittime. A quel punto, l’uomo non ha potuto far altro che uccidere la ragazza, non sapendo però che qualcuno stava osservando la scena. Si tratta di Franck.

Un’altra verità: il cast

Abbiamo visto qual è la trama della terza e ultima puntata di Un’altra verità ma qual è il cast? La protagonista è Camille Lou. Al suo fianco tanti altri attori. Eccoli:

Camille Lou: Audrey Barreyre / Maître Audrey Vigne

Hubert Delattre: Jean-Christophe Barreyre

Annelise Hesme: Sophie Barreyre

Enzo Lascaux: Gabriel Barreyre da bambino

Pierre Vigié: Gabriel Barreyre da adulto

Nicolas Amen: Éric

Christopher Bayemi: Jean Vigne

Samuel Tchaffa Dounou: Louis Vigne

Thierry Neuvic: Joseph Layrac

Frédéric Abdelkader: Sylvain

Thomas Sagols: Corentin

Arthur Seth: Pascal

Marilyn Lima: Pauline Layrac

Oscar Berthe: Léo

Ilona Bachelier: Elaura Montel

Patrick Medioni: Franck Montel

Natalia Dontcheva: Marianne Montel

Prune Ventura: Maialen Inuretta

Nicolas Abraham: Victor Inuretta

Hélène Seuzaret: Catherine Inuretta

Aloys Jammot: Iban Inuretta

Stéphan Guérin-Tillié: Mikel Condé

Roxane Bret: Ana Condé

Vincent Heneine: Patxi

Prudence Leroy: Chloé

Quante puntate

Adesso che abbiamo visto quali sono le anticipazioni della terza e ultima puntata, tra trama e cast, scopriamo invece da quante puntate è composta la fiction. Un’altra verità può contare su sei puntate della durata di 50 minuti ciascuno. Ogni serata manda in onda due puntate, che formano un unico episodio. Di seguito vi elenchiamo la programmazione di Un’altra verità, che potrebbe variare a seconda di imprevisti:

Prima puntata: mercoledì 27 aprile 2022 TRASMESSA

Seconda puntata: mercoledì 4 maggio 2022 TRASMESSA

Terza puntata: martedì 10 maggio 2022 OGGI

La puntata finale della fiction arriva in diretta televisiva il 10 maggio 2022 su Canale 5.