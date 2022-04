Un’altra verità: trama, cast, quante puntate e streaming della fiction su Canale 5

A partire da mercoledì 27 aprile 2022, su Canale 5 va in onda una nuova fiction che si intitola Un’altra verità. Si tratta di una miniserie thriller che propone come protagonista Camille Lou nel ruolo di Audrey. Si tratta di una storia Made in France che racconta di una donna scampata alle grinfie di un serial killer. Scopriamo di seguito la trama, il cast e da quante puntate è composta la fiction di Canale 5.

Trama

Intitolata “J’ai menti” in lingua originale, la fiction racconta di Audrey, il cui ricordo di quand’era un’adolescente torna a bussare alla sua porta ormai da adulta. Una ragazza di 17 anni è stata uccisa e i suoi ricordi tornano a galla. Nel 2003 ha subito un’aggressione e, nonostante nessuno colleghi i due eventi tra loro, Audrey sa che è così. Questo significa che il serial killer è tornato. Ma la ragazza, all’epoca dei fatti, non solo non ha detto niente a nessuno, ma ha persino mentito. La notte in cui è scampata al serial killer, Audrey ha intessuto una ragnatela di bugie che ora rischia di spezzarsi.

Un’altra verità: il cast della fiction

Ora che abbiamo visto qual è la trama della fiction, possiamo concentrarci sul cast. La protagonista, come già detto, è Camille Lou. Vediamo di seguito attori e attrici con i relativi personaggi di Un’altra verità:

Camille Lou: Audrey Barreyre / Maître Audrey Vigne

Hubert Delattre: Jean-Christophe Barreyre

Annelise Hesme: Sophie Barreyre

Enzo Lascaux: Gabriel Barreyre da bambino

Pierre Vigié: Gabriel Barreyre da adulto

Nicolas Amen: Éric

Christopher Bayemi: Jean Vigne

Samuel Tchaffa Dounou: Louis Vigne

Thierry Neuvic: Joseph Layrac

Frédéric Abdelkader: Sylvain

Thomas Sagols: Corentin

Arthur Seth: Pascal

Marilyn Lima: Pauline Layrac

Oscar Berthe: Léo

Ilona Bachelier: Elaura Montel

Patrick Medioni: Franck Montel

Natalia Dontcheva: Marianne Montel

Prune Ventura: Maialen Inuretta

Nicolas Abraham: Victor Inuretta

Hélène Seuzaret: Catherine Inuretta

Aloys Jammot: Iban Inuretta

Stéphan Guérin-Tillié: Mikel Condé

Roxane Bret: Ana Condé

Vincent Heneine: Patxi

Prudence Leroy: Chloé

Quante puntate

Ma da quante puntate è composta la miniserie francese? Le puntate sono sei in totale e ognuna di esse dura circa 50 minuti ciascuno. La miniserie va in onda a blocchi di due puntate per serata, che vanno a formare un episodio. Di seguito vi elenchiamo la programmazione di Un’altra verità, che potrebbe variare a seconda di imprevisti:

Prima puntata: mercoledì 27 aprile 2022

Seconda puntata: mercoledì 4 maggio 2022

Terza puntata: mercoledì 10 maggio 2022

Streaming e TV

Dove vedere Un’altra verità in diretta TV e live streaming? La miniserie, come già anticipato, va in onda su Canale 5 a partire da mercoledì 27 aprile 2022 in prima serata, ore 21:20. Per seguire la messa in onda è necessario sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per la versione HD. Chi invece vuole seguire la fiction in live streaming può accedere alla piattaforma di MediasetPlay.