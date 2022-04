Una vita spericolata: trama, cast e streaming del film

Stasera, martedì 26 aprile 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Una vita spericolata, film del 2018 scritto e diretto da Marco Ponti. Protagonisti delle pellicola sono Lorenzo Richelmy, Matilda De Angelis e Eugenio Franceschini. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Roberto è un meccanico trentenne sull’orlo del fallimento che si reca in banca per ottenere un prestito per salvare la sua attività. Ma quello che doveva essere un semplice prestito si trasforma grottescamente in una rapina con tanto di ostaggio. Quando si scopre che i soldi portati via non sono della banca ma di un gruppo di malviventi, Rossi, assieme al suo migliore amico BB, ex pilota di rally, e l’ostaggio Soledad, famoso idolo per adolescenti, si danno alla fuga attraversando tutta l’Italia. La rocambolesca fuga dei tre ragazzi, tra inseguimenti e sparatorie, attirerà l’attenzione dell’opinione pubblica che li farà diventare dei piccoli eroi moderni.

Una vita spericolata: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Una vita spericolata, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Lorenzo Richelmy: Roberto Rossi

Matilda De Angelis: Soledad Agramante

Eugenio Franceschini: BB – Bartolomeo

Antonio Gerardi: Leonardi

Massimiliano Gallo: Capitano Greppi

Michela Cescon: Castiglioni

Gigio Alberti: Cesco

Libero De Rienzo: Isp. Bartolomeo Vanzetti

Desirée Noferini: Eva

Mirko Frezza: Rambo

Luigi Mastrangelo: Cecchino

Benedetta Porcaroli: Giovane star

Streaming e tv

Dove vedere Una vita spericolata in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 26 aprile 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGO.