Una storia da cantare, l’omaggio a Fabrizio De André in replica su Rai 1

Questa sera, sabato 25 luglio 2020, va in onda in replica su Rai 1 – in prima serata – Una storia da cantare, uno spettacolo composto da tre puntate dedicata a 3 grandi cantautori: quella di questa sera è dedicata a Fabrizio De André, mentre le altre puntate sono dedicate a Lucio Dalla e Lucio Battisti.

Fabrizio De André è stato un grande punto di riferimento per la musica italiana, maestro inimitabile e sarà ricordato in una serata omaggio da tanti ospiti. Avrebbe dovuto partecipare anche il figlio, Cristiano, ma siccome la produzione ha rifiutato la canzone che aveva scelto, puntando ad un’altra, lui ha declinato l’invito e non si è presentato. “Fabrizio era un artista che ha saputo trovare la bellezza lì dove gli altri neanche la cercavano. Una delle sue frasi più famose diceva che dai diamanti non nasce niente, ma dal letame nascono i fiori”, aveva spiegato Enrico Ruggeri, che presenta la serata in compagnia di Bianca Guaccero.

Tutto su Una storia da cantare: la prima puntata dedicata a Fabrizio De Andrè

Una storia da cantare per Fabrizio De André: gli ospiti della serata

Tanti sono gli ospiti che hanno accompagnato De André e che lo accompagneranno anche in questa serata seppur in replica come Anastasio, Loredana Bertè, Dori Ghezzi, Morgan. E ancora Nek, Paola Turci e Massimo Ranieri, Ornella Vanoni, Elena Sofia Ricci, Willie Peyote, Lino Guanciale, The Andrè. La prima volta che lo speciale è andato in onda era il 16 novembre 2019.

Una storia da cantare per Fabrizio De André: dove vederlo in tv

Dove vedere il programma Una storia da cantare? La prima puntata dedicata a Fabrizio De Andrè va in onda sabato 25 luglio 2020, alle ore 21:25, su Rai 1.

La rete ammiraglia di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire il programma in diretta streaming può farlo su RaiPlay, la piattaforma della Rai che mette a disposizione i contenuti che vanno in onda in tv anche per lo streaming. Potete guardarli tramite pc, smartphone e tablet.

