Una storia da cantare – Lucio Battisti: gli ospiti della puntata

Stasera, sabato 8 agosto 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Una storia da cantare – Lucio Battisti che vedrà tantissimi ospiti al fianco dei due conduttori: Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero. Ovviamente non mancherà Mogol, che con Battisti ha dato vita ad un’incredibile produzione di successi senza tempo: da “Mi ritorni in mente” a “Non è Francesca”, passando da “Emozioni” ad “Acqua azzurra, acqua chiara”, fino a “Un’avventura”, solo per citarne alcuni. Ospiti di Una storia da cantare poi Patty Pravo, per la quale Battisti scrisse alcuni brani, e Maurizio Vandelli dell’Equipe 84, gruppo che portò al successo “29 settembre”. Ma non finisce qui. Ad interpretare le canzoni di Lucio Battisti dal vivo saranno ancora una volta, big e giovani cantanti, sostenuti dalla grande band diretta da Maurizio Filardo. Quali sono gli ospiti di Una storia da cantare – Lucio Battisti? Ecco i nomi: Roberto Vecchioni, Edoardo Bennato, Morgan, Francesco Pannofino, Arisa, Luca Barbarossa, Fausto Leali, Shel Shapiro, Le Vibrazioni, Nicky Nicolai, Coma Cose, Fulminacci e i Decibel.

Streaming e tv

Dove vedere il programma Una storia da cantare – Lucio Battisti in tv e live streaming? La terza puntata con protagonista Lucio Battisti va in onda oggi, sabato 8 agosto 2020, alle ore 21,25, su Rai 1. La rete ammiraglia di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD. Chi invece vuole seguire il programma in diretta streaming può farlo su RaiPlay, la piattaforma della Rai che mette a disposizione i contenuti che vanno in onda in tv anche per lo streaming. Potete guardarli tramite pc, smartphone e tablet.

