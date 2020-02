Una storia da cantare: puntata dedicata ad Adriano Celentano, ospiti e anticipazioni

UNA STORIA DA CANTARE CELENTANO – Oggi, sabato 29 febbraio 2020, su Rai 1 torna Una storia da cantare, programma condotto da Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri, che ripercorre le tappe della musica italiana e i grandi protagonisti che ne hanno segnato la storia. Il protagonista di questa terza puntata è Adriano Celentano, uno dei più istrionici e rivoluzionari interpreti della nostra canzone.

Su Rai 1 in prima serata dalle 21.25 andrà in scena un viaggio nella sua musica, attraverso la riproposizione di alcuni dei suoi maggiori successi conosciuti in tutto il mondo. Come di consueto, ad interpretare questi brani ci saranno cantanti e artisti tra i più apprezzati, per un grande omaggio allo storico Molleggiato. Ma quali saranno gli ospiti della seconda puntata di Una storia da cantare? Vediamo insieme tutte le anticipazioni.

Una storia da cantare: ospiti terza puntata | Adriano Celentano

Quella di stasera sarà una grande festa dedicata ad Adriano Celentano, artista eclettico, rivoluzionario e sempre avanti coi tempi. Oltre a Bianca Guaccero e a Enrico Ruggeri nel ruolo di conduttori, parteciperanno molti cantanti, che nel corso della loro carriera hanno avuto modo di incontrare e conoscere il Molleggiato. Quali gli ospiti? Eccoli: Gigi D’Alessio, Teo Teocoli, Elio, Noemi, Marisa Laurito, Paolo Belli, Fausto Leali, Raphael Gualazzi, Rocco Papaleo, Federico Zampaglione, Enzo Avitabile e Tony Esposito, Raimondo Todaro, Eugenio in Via Di Gioia, Eugenio Campagna e La Sierra.

Tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata dedicata a Celentano

In più, durante la serata verrà mostrato anche un contributo speciale dello stesso Adriano. Interpellato sulla possibilità di collaborare alla puntata, Celentano ha deciso di partecipare realizzando un video ad hoc, che, attraverso immagini esclusive e di repertorio, racconta uno dei momenti più importanti della sua storia televisiva: il Fantastico 8 del 1987.

Come sempre, anche il pubblico sarà chiamato a partecipare, condividendo commenti e ricorsi legati agli artisti e ai loro intramontabili brani, lanciando l’hashtag #unastoriadacantare.

Anticipazioni sulla terza puntata

La terza puntata di Una storia da cantare, in onda su Rai 1 stasera 29 febbraio 2020, non celebrerà più il genio artistico degli indimenticabili Enzo Jannacci, Rino Gaetano e Pino Daniele, come previsto inizialmente, ma un altro grande artista: Adriano Celentano.

Un’occasione per raccontare il Molleggiato mettendo insieme parole e note, aneddoti e curiosità, filmati e testimonianze, canzoni e momenti memorabili, affiancati dai tanti ospiti e dalla grande band diretta da Maurizio Filardo. In questa puntata, in diretta dall’Auditorium RAI di Napoli, vedremo anche una inedita Bianca Guaccero in veste di ballerina tra le braccia esperte di Raimondo Todaro.

La prima edizione

Come detto, si tratta di un ritorno per Una storia da cantare. La prima edizione del programma di Rai 1 infatti è stata un successo: andata in onda dal 16 al 30 novembre 2019, ha dedicato tre appuntamenti ad altri tre grandi artisti, Fabrizio De Andrè, Lucio Dalla e Lucio Battisti. Il progetto ha toccato record massimi di 4 milioni di spettatori netti per il 21 per cento di share. La seconda stagione avrà il medesimo successo? Non ci resta che goderci lo spettacolo per scoprirlo.

Una storia da cantare: dove vedere il programma in tv e streaming

Il programma va in onda su Rai 1 in chiaro (gratis) il sabato sera alle ore 21,20. Come tutti i contenuti Rai, può inoltre essere seguito in diretta streaming su RaiPlay.