Una storia da cantare: Adriano Celentano | Tutti gli ospiti

UNA STORIA DA CANTARE MINA OSPITI – Oggi, sabato 29 febbraio 2020, su Rai 1 va in onda la terza puntata di Una storia da cantare, programma condotto da Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri, che ripercorre le tappe della musica italiana. Il protagonista di oggi è Adriano Celentano, uno dei più grandi innovatori e interpreti della nostra canzone.

Un’occasione per ripercorrere alcuni dei suoi grandi successi, ancora oggi conosciuti e cantanti in tutto il mondo. Celentano è infatti stato un artista che ha ispirato molte generazioni di musicisti, dopo aver portato per primo in maniera originale il rock in Italia. Su Rai 1 andrà in scena un viaggio nella sua musica dell’eclettico cantante. Ma quali saranno gli ospiti della terza puntata? Vediamo insieme tutte le anticipazioni e l’elenco degli ospiti.

Una storia da cantare: ospiti terza puntata | Adriano Celentano

Oltre a Bianca Guaccero e a Enrico Ruggeri nel ruolo di conduttori, parteciperanno alla terza puntata del programma (dedicata ad Adriano Celentano) molti ospiti, affiancati ancora una volta dalla band diretta da Maurizio Filardo. Di seguito l’elenco degli artisti che si esibiranno sul palco:

Gigi D’Alessio

Teo Teocoli

Elio

Noemi

Marisa Laurito

Paolo Belli

Fausto Leali

Raphael Gualazzi

Rocco Papaleo

Federico Zampaglione

Enzo Avitabile e Tony Esposito

Raimondo Todaro

Eugenio in Via Di Gioia

Eugenio Campagna

La Sierra

Tutto quello che c’è da sapere sulla puntata dedicata ad Adriano Celentano

Dove vedere il programma in tv e streaming

Abbiamo visto gli ospiti di Una Storia da cantare ma dove è possibile vedere il programma? Lo show va in onda su Rai 1 in chiaro (gratis) il sabato sera alle ore 21,20. Come tutti i contenuti Rai, può inoltre essere seguito in diretta streaming su RaiPlay.it (piattaforma gratuita che permette di seguire i vari programmi da pc, tablet e smartphone).

