Una spia non basta: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 6 giugno 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Una spia non basta, film del 2012 diretto da McG e con protagonisti Tom Hardy, Chris Pine e Reese Witherspoon. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Quando due grandi amici si innamorano della stessa donna è un dramma, ma quando questi due amici sono spie segrete della CIA, diventa una catastrofe. In questo caso i contendenti sono Franklin Delano Roosevelt “FDR” Foster (Chris Pine, “Star Trek”) e Tuck Henson (Tom Hardy, “Inception”, “La talpa”). I due conoscono le armi più raffinate per farsi la guerra, tanto da coinvolgere l’intera città di New York, così da farla diventare campo di battaglia per la conquista della bella Loren Scott (Reese Whiterspoon). I suoi incontri con i due uomini, che ha deciso di frequentare contemporaneamente, saranno a dir poco infuocati. E non solo dalla passione… Firma McG, già dietro alla macchina da presa per i due film sulle Charlie’s Angels. Una curiosità: originariamente i ruoli dei due progagonisti erano stati assegnati a Sam Worthington e Bradley Cooper, poi costretti a rinunciare per altri impegni.

Una spia non basta: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Una spia non basta, ma qual è il cast completo del film? Ecco l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Chris Pine: Franklin Delano Roosevelt “FDR” Foster

Tom Hardy: Tuck Henson

Reese Witherspoon: Lauren Scott

Chelsea Handler: Trish

Til Schweiger: Heinrich

John Paul Ruttan: Joe Henson

Abigail Spencer: Katie

Angela Bassett: Collins

Rosemary Harris: Nana Foster

Warren Christie: Steve

Leela Savasta: Kelly

Laura Vandervoort: Britta

Jenny Slate: Emily

Natassia Malthe: Xenia

Mike Dopud: Ivan

George Touliatos: nonno Foster

Kevin O’Grady: agente Boyle

Viv Leacock: agente Downing

Streaming e tv

Dove vedere Una spia non basta in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 6 giugno 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.