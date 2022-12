Una scomoda eredità: il cast (attori) completo del film

Qual è cast (attori) completo di Una scomoda eredità, ultimo film del ciclo Purché finisca bene (giunto alla sua sesta “edizione”) in onda stasera – 29 dicembre 2022 – su Rai 1? In questo film diretto da Fabrizio Costa, Euridice Axen e Chiara Francini sono protagoniste della divertente storia di due donne che non potrebbero essere più diverse, unite in una sorta di “sorellanza” forzata. Ma vediamo insieme tutti gli attori con i rispettivi ruoli:

Euridice Axen: Diana

Chiara Francini: Gaia

Cristiano Caccamo: Max

Cesare Bocci: Franco Lussurgiu

Bernardo Casertano Mancinelli: Filippo

Emanuela Fanni: Colomba

Riccardo Mori: Ivan

Alessandro Pala: notaio

Mariangela D’Abbraccio: Mariella

Roberto Alpi: Domenico

Mariella Valentini: Giovanna

Brando Giorgi: Luigi

Quante puntate

Abbiamo visto il cast (attori) di Una scomoda eredità, ma quante puntate sono previste su Rai 1? Essendo un film per la tv andrà in onda una sola e unica “puntata” stasera, giovedì 29 dicembre 2022, alle ore 21,25. Durata? La messa in onda è prevista fino alle ore 23,20. La durata complessiva sarà quindi di circa due ore (pause pubblicitarie incluse). Dove vederlo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 29 dicembre 2022 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.