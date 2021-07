Una ragazza e il suo sogno: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, venerdì 2 luglio 2021, alle ore 21.20 su Italia 1 va in onda il film Una ragazza e il suo sogno, pellicola del 2003 diretta da Dennie Gordon. Si tratta di un remake del film Come sposare una figlia del 1958 di Vincente Minnelli. Ma qual è la trama? E il cast completo di Una ragazza e il suo sogno? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Daphne (Amanda Bynes), una diciassettenne di New York, non ha mai conosciuto suo padre. Un giorno decide di salire su un aereo per coronare il suo sogno: andare a Londra così da incontrarlo e conoscerlo. Durante il volo la ragazza conosce un giovane musicista, Ian, dal quale apprende che suo padre è candidato come Primo Ministro ed è prossimo alle nozze. Henry (Colin Firth), infatti, è il rampollo di una nobile famiglia, che aveva conosciuto Libbie (Kelly Preston), la madre di Daphne, in un viaggio in Marocco. I due si erano innamorati, ma a causa della loro diversa condizione socio-economica, il consigliere di Henry con un escamotage ha convinto Libbie a lasciarlo e tornare negli States incinta.

Quando Daphne giunge a Londra irrompe nella vita del padre, sconvolgendola con il suo energico modo di fare e le sue abitudini, così lontane da quelle dell’aristocrazia inglese. L’unica che sembra accoglierla bene è sua nonna Jocely, la madre di Henry, al contrario di Glynnis, la promessa sposa del padre, e sua figlia Clarissa. Nonostante la sua grande capacità nel mettersi nei guai, Henry non è irritato dal comportamento di Daphne, fino a quando non si rende conto che la sua presenza potrebbe andare a ledere le prossime elezioni…

Per questo la affronta, tentando di farle capire che, per continuare a frequentare la famiglia, è necessario attenersi ad un rigido codice di comportamento. Quando Henry è però sul punto di vincere le elezioni si rende però conto che la sua carriera politica, per quanto importante, non può superare l’importanza della sua famiglia. Decide così di ritirare la sua candidatura.

Nel finale del film Una ragazza e il suo sogno (attenzione spoiler!), dopo un forte litigio con il suo consigliere, Henry scopre che egli sapeva di Daphne e aveva costretto Libby ad andersene… Arrivato in America irrompe in un matrimonio dove Libby canta e Daphne serve come cameriera. Arriva al momento del ballo padre e figlia e comincia a ballare con Daphne. A metà del ballo però Henry lascia ballare Daphne con Ian, anche lui venuto in America per riprendersela.

Una ragazza e il suo sogno: il cast del film

Abbiamo visto la trama del film Una ragazza e il suo sogno, ma qual è il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio con attori e ruoli:

Amanda Bynes: Daphne Reynolds Dashwood

Colin Firth: Lord Henry Dashwood

Kelly Preston: Libby Reynolds in Dashwood

Oliver James: Ian Wallace

Anna Chancellor: Glynnis Payne

Christina Cole: Clarissa Payne in Stuart

Jonathan Pryce: Alistair Payne

Sylvia Syms: Principessa Charlotte

Eileen Atkins: Jocelyn Dashwood

Tara Summers: Noelle

Ben Scholfield: Armistead Stuart

Cassie Powney: Peach Orwood

Connie Powney: Pear Orwood

Streaming e tv

Dove vedere il film Una ragazza e il suo sogno in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 2 luglio 2021 – alle ore 21,20 in chiaro (gratis) su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming grazie alla piattaforma Mediaset Infinity.